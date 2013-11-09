У столиці Сомалі пролунав вибух: серед загиблих є дипломат

Як повідомляє агентство Рейтер з посиланням на свідчення очевидців, вибух стався біля готелю Maka на одній з вулиць в центрі столиці Сомалі. Як свідчать очевидці, до місця вибуху прибули кілька машин швидкої допомоги.

Вибух, за останніми даними, забрав життя 4 людей, близько десяти отримали поранення. Серед загиблих - чинний посол Сомалі у Великобританії Абделькадір Алі Дууб, передає агентство Франс Прес з посиланням на офіційного представника президентської адміністрації Сомалі Абдірахмана Омара Османа.

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За припущенням влади Сомалі, вибух був влаштований терористом-смертником за допомогою замінованого автомобіля. Чи був теракт спрямований проти Алі Дууба, поки що не встановлено. Відповідальність за вибух поки що ніхто на себе не взяв.

Раніше за вибухи в Могадішо неодноразово брала відповідальність найактивніше радикальне угруповання в Сомалі - "Аш-Шабаб", яка має тісні зв'язки з терористичною організацією "Аль-Каїда". Бойовики "Аш-Шабаб" регулярно проводять теракти проти мирних жителів і представників органів влади як у Сомалі, так і в сусідніх державах.

За матеріалами РІА Новости.