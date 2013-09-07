У Сомалі смертник підірвав себе в автомобілі, загинули 15 людей

За попередніми даними поліції, теракт здійснив смертник на замінованому автомобілі. При цьому в поліції уточнили, що на місці події прогриміли два вибухи.

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Поки ніхто не взяв на себе відповідальність за теракт, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на агентство Франс Прес.

Наприкінці липня в результаті теракту біля посольства Туреччини в Могадішо загинули дві людини.

Республіка Сомалі перестала існувати як єдина держава в 1991 році з падінням диктаторського режиму Сіада Барре. Як єдину законну владу в країні міжнародне співтовариство визнає федеральний уряд, що контролює Могадішо і низку навколишніх районів. Решта частин Сомалі знаходиться під контролем невизнаних державних утворень або є самоврядними територіями. В районах на півдні та північному сході Сомалі правлять місцеві клани й радикальні ісламістські рухи, зокрема пов'язане з "Аль-Каїдою" угрупування "Аш-Шабаб".