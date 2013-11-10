Ізраїльський уряд схвалив повернення Лібермана на посаду глави МЗС

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на The Jerusalem Post.

У понеділок, 11 листопада, кандидатуру Лібермана має затвердити Кнесет. Раніше за його повернення висловився і прем`єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху. Проти повернення Лібермана до уряду виступала організація ”Омец”, що бореться за чистоту лав у кабінеті міністрів Ізраїлю. Проте юридичний радник уряду Йегуда Вайнштейн відхилив протест.

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Повернення стало можливим після того, як 6 листопада 2013 року суд виправдав колишнього керівника МЗС у справі про шахрайство і зловживання довірою. При цьому суддя розкритикував дії Лібермана як неетичні і недоречні, хоч і не виявив в них складу кримінального злочину.

Процес над Ліберманом почався в лютому 2013 року. Міністр свою провину не визнавав. Проте, після того, як прокуратура вирішила пред`явити йому звинувачення, Ліберман пішов у відставку з посади міністра закордонних справ, яку він обіймав з 2009 року. Політик пообіцяв повернутися в уряд, коли його ім`я буде виправдано в суді.

Лібермана звинувачували в тому, що він з корисливими цілями просував по службі посла Ізраїлю в Білорусії Зєева Бен-Арьє. За версією звинувачення, Бен-Арьє, порушуючи закон, надавав своєму начальнику конфіденційну інформацію про хід слідства у попередній кримінальній справі, порушеній стосовно Лібермана. За нею глава МЗС у результаті також був виправданий.