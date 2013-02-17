В Ізраїлі судять екс-главу МЗС

Сьогодні в мировому суді Єрусалиму відбудеться перше засідання у справі екс-глави МЗС, якого обвинувачують в обмані та підриві громадської довіри у зв`язку із справою про призначення посла в Латвії. Прокуратура ставить А.Ліберману в провину чинення тиску на комісію з призначень з метою просування на цей пост Зєева Бен-Ар’є , який раніше обіймав посаду посла в Білорусі, повідомляє NEWru.co.il.

Самого З.Бен-Ар’є обвинувачували в передачі А.Ліберману секретної інформації про хід розслідування проти нього. У жовтні минулого року З.Бен-Ар’є уклав позасудову угоду з держпрокуратурою і був засуджений мировим судом Єрусалима до 4 місяців громадських робіт.

Обвинувальний висновок проти А.Лібермана було передано до суду 30 грудня 2012 року. Юридичний радник уряду Йєгуда Вайнштейн повідомив про намір пред`явити А.Ліберману обвинувачення ще 13 грудня, заявивши також про закриття ”основної справи” проти лідера НДІ, яка велася понад 15 років. Передача обвинувального висновку до суду відкладалася кілька разів. Несподівано з`ясувалося, що слідством не були допитані члени комісії з призначень МЗС. Згодом Дані Аялон, який очолював цю комісію і заперечував раніше, що А.Ліберман чинив на нього тиск, дав свідчення проти свого колишнього боса. Зазначимо, що Д.Аялон дав свідчення проти А.Лібермана після того, як стало відомо, що він не одержує ”прохідного” місця в Кнесет за списком НДІ.

Минулого тижня А.Лібермана було тимчасово призначено головою комісії Кнесета у закордонних справах і з питань безпеки. Він розраховує після закінчення судових слухань і винесення виправдувального вердикту знову зайняти пост глави МЗС.