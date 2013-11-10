Китай оголосив найвищий рівень тривоги через тайфун "Хаян"

Як повідомили інтернет-ЗМІ, оголошення послідувало услід за загибеллю в морі вантажного судна з шістьма членами екіпажу на борту, що потрапив у викликаний тайфуном шторм і затонув.

У острівній китайській провінції Хайнань з прибережних районів були евакуйовані 13 тис. осіб, 400 судам віддали наказ негайно повернутися в свої порти, повідомляє Росбалт.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у філіппінській провінції Лейте, на яку обрушився тайфун "Хайян", загинули не менше 10 тисяч осіб.

Тим часом президент Філіппін Бенігно Акіно відмовився дати навіть попередню оцінку кількості жертв супертайфуну.

Тайфун, що накрив Філіппіни, вже назвали найпотужнішим з усіх ураганів, що бушували на островах.