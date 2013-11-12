Заарештованих активістів Greenpeace доставлять до СІЗО в Петербург

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на Слідчий комітет Росії.

"Прийнято рішення про переведення всіх 30 обвинувачених в слідчі ізолятори Санкт-Петербурга", - йдеться в повідомленні.

На тему: Міжнародний трибунал оголосить рішення щодо судна Greenpeace 22 листопада

За попередніми даними, поїзд з арештованими прибуде до 10.10 кск вівторка на Ладозький вокзал. У Петербурзі їх колеги з Greenpeace зустрічатимуть без мітингів і пікетів, повідомила прес-секретар Greenpeace Russia.

Активісти Greenpeace 18 вересня спробували в Печорському морі піднятися на нафтову платформу "Прирозломна" ​​для проведення акції проти нафтовидобутку в Арктиці. Наступного дня російські прикордонники з вертольота висадилися на борт судна Arctic Sunrise і відбуксирували його в Кольську затоку.

Активістів доставили на берег і помістили в ізолятори тимчасового утримання Мурманська і найближчих міст. Минулого тижня всі 30 осіб було заарештовано. Після акції на "Прирозломній" ​​було порушено кримінальну справу про піратство.