Заарештованих активістів Greenpeace доставлять до СІЗО в Петербург
Активістів Greenpeace, які проходять у справі про хуліганство після акції на платформі "Прирозломна", у вівторок доставлять з СІЗО Мурманська до Петербурга.
Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на Слідчий комітет Росії.
"Прийнято рішення про переведення всіх 30 обвинувачених в слідчі ізолятори Санкт-Петербурга", - йдеться в повідомленні.
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За попередніми даними, поїзд з арештованими прибуде до 10.10 кск вівторка на Ладозький вокзал. У Петербурзі їх колеги з Greenpeace зустрічатимуть без мітингів і пікетів, повідомила прес-секретар Greenpeace Russia.
Активісти Greenpeace 18 вересня спробували в Печорському морі піднятися на нафтову платформу "Прирозломна" для проведення акції проти нафтовидобутку в Арктиці. Наступного дня російські прикордонники з вертольота висадилися на борт судна Arctic Sunrise і відбуксирували його в Кольську затоку.
Активістів доставили на берег і помістили в ізолятори тимчасового утримання Мурманська і найближчих міст. Минулого тижня всі 30 осіб було заарештовано. Після акції на "Прирозломній" було порушено кримінальну справу про піратство.