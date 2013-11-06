Міжнародний трибунал оголосить рішення щодо судна Greenpeace 22 листопада

Міжнародний трибунал з морського права в Гамбурзі 22 листопада винесе рішення з питання про звільнення судна Arctic Sunrise і його екіпажа, обвинуваченого в Росії в хуліганстві.

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на РАПСІ.

Нідерланди вимагають дати можливість судну Arctic Sunrise залишити територіальні води РФ, звільнити його екіпаж, припинити адміністративні та судові розгляди в російських інстанціях і утриматися від будь-яких кроків, які могли б "ускладнити" ситуацію навколо цієї справи.

Амстердам звернувся до трибуналу у зв'язку з інцидентом у Печорському морі 18 вересня, коли активісти «Грінпіс» спробували піднятися на нафтову платформу "Прирозломна" компанії "Газпром нафта шельф", щоб провести акцію проти нафтовидобутку в Арктиці. Наступного дня на борт судна екологів Arctic Sunrise висадилися російські прикордонники. Судно під прапором Нідерландів відбуксирували до Мурманська, а активістів арештували за обвинуваченням у піратстві. Пізніше справу перекваліфіковували на статтю "хуліганство". Всього під вартою залишаються 30 чоловік, зокрема громадянин України - кок Arctic Sunrise Руслан Якушев.