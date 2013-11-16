США пропонують $ 10 млн за допомогу в розслідуванні вбивства посла в Бенгазі

02:07, 16 листопада 2013
Світ
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Держдепартамент США пропонує до 10 мільйонів доларів винагороди за інформацію, яка допоможе затримати або звинуватити осіб, причетних до торішньої атаки на консульство США в Бенгазі

Державний департамент США

Як повідомив представник держдепу, влада призначила нагороду ще 7 січня цього року, однак офіційно цю інформацію не оприлюднили в інтересах слідства, повідомляє РІА Новости з посиланням на Ассошиейтед Прес.

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Про можливість отримати винагороду повідомлялося тим людям, які надавали владі будь-яку інформацію про теракт.

У вересні 2012 року в результаті обстрілу консульства США в Бенгазі загинули американський посол у Лівії Кріс Стівенс ще троє співробітників місії. Влада США проводить розслідування інциденту.

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