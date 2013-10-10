Бойовики назвали викрадення лівійського прем'єра помстою США

Відповідальність за викрадення прем'єр-міністра Лівії Алі Зейдана, вчинене рано вранці в четвер, взяло на себе угруповання колишніх бойовиків «Командний пункт лівійських революціонерів», повідомляє «Аль-Джазіра».

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За словами викрадачів, акція стала помстою за передбачувану причетність влади країни до операції спецназу США в Тріполі по захопленню члена «Аль-Каїди» Анаса аль-Лібі, повідомляє Lenta.ru.

Як стверджує телеканал, угруповання пов'язане з міністерствами оборони і внутрішніх справ Лівії. Про те, що колишні бойовики підпорядковуються МВС, пише і Bloomberg. За відомостями агентства, революціонерів залучили до роботи на державне відомство для того, щоб обмежити їх вплив у країні.