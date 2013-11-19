По США пройшлися 80 торнадо: є жертви (відео)

Поступово вони втратили свою силу, але після проходження торнадо у постраждалих штатах ще очікуються зливи та грози, повідомляє Перший Національний з посиланням на Euronews.

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Число жертв руйнівних торнадо на Середньому Заході США збільшилося до щонайменше шести. Десятки людей зазнали серйозних травм. У зоні стихійного лиха опинилися штати Індіана, Кентуккі, Айова, Мічиган, Міссурі, а найбільшого удару зазнав Іллінойс.

Стихія знищила вщент сотні будинків, з тих які встояли — позривала дахи, а також поперевертала автомобілі та повикорчовувала дерева. Без електропостачання залишилися близько 350 тисяч людей. У чиказькому міжнародному аеропорту скасували понад 200 рейсів.

Американське відділення Червоного Хреста облаштувало тимчасові притулки для тих, хто втратив своє житло. Тим часом влада підраховує збитки, яких завдали торнадо.