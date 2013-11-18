У США 5 людей стали жертвами потужних торнадо, десятки потрапили до лікарні

Як повідомили представники медичних служб Іллінойсу, тільки в медичний центр Святого Франциска в місті Пеорія були доставлені 37 осіб. Ще близько десяти постраждалих людей потрапили до інших лікарень міста. У більшості лікарі діагностують переломи і травми голови.

Про це за інформацією Ассошіейтед Прес повідомляє РІА Новости.

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За інформацією американської метеослужби, Іллінойс найсильніше постраждав від недільної негоди. Торнадо різної сили були зафіксовані в районі населених пунктів Боун - Геп, Міллер - Сіті, а також невеликого міста Вашингтон (штат Іллінойс), в якому сильний вітер знищив близько 70 житлових будинків. Через негоду в неділю на кілька годин припинилася робота двох найбільших аеропортів Чикаго, в його околицях порушено телефонний зв'язок, багато доріг виявилися перекриті. На найбільшому міському стадіоні довелося скасувати спортивні заходи.

Як пише Ассошіейтед Прес, в даний час метеорологи намагаються встановити число торнадо, що пройшли в неділю над західною частиною США. За даними метеорологічний служби, всього на регіон обрушилося 65 ураганів, проте це число може виявитися завищеними, оскільки від різних очевидців часто надходять свідоцтва про одне й те ж торнадо.

За даними вчених, потужний циклон, що приніс з собою негоду, в даний час рухається на північний схід до атлантичного узбережжя США.