Путін пояснив негативне ставлення українців до Росії

"Я думаю, що питання в інформованості. Напевно і в нас є люди, налаштовані націоналістично, таких теж чимало, які можуть - і цілком жваво - викладати свою точку зору стосовно України, але переважна більшість російських громадян ставляться до України позитивно. Це стовідсотково, і до бабки ходити не треба", - сказав Путін на прес-конференції в четвер.

Те ж саме, за його словами, спостерігається і в Україні, повідомляє РІА Новости.

"Завжди можна знайти серед 45-мільйонного населення людей, які спочатку, за визначенням, просто ставляться погано. Це їхнє право . Але, думаю, що питання значною мірою пов'язане з недостатньою поінформованістю, в тому числі про те, що стосується европроцесу в Україні", - сказав російський лідер.

"Хтось говорить, що в українського народу вкрали "європейську мрію". По-перше, ми до цього не маємо жодного стосунку. Це вибір самого українського народу і легітимної влади, вступати в якийсь союз чи не вступати, підписувати якісь документи, не підписувати. І це наша принципова позиція", - підкреслив Путін.

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По-друге, пояснив президент, кажучи про недостатню інформованість, він має на увазі, що необхідно читати документи, які Україна збиралася підписувати з Євросоюзом.

"Чому опозиція, яка бореться з чинною владою, постійно звертається до евротематики? Дуже легко спекулювати на цих питаннях ... Я хочу запитати: ви читали цей документ? Ні! Адже ніхто ж ні фіга не читає. Читати-то вмієте? Дивіться , що там написано: ринки відкрити, грошей немає, норми і торгівельні та технічні регламенти ввести європейські. Значить, промисловість треба закрити, сільське господарство розвиватися не буде. Це явно крен туди - ставати сільгосппридатком єврозони. Але якщо це вибір чийсь, добре, будь ласка, це їхній вибір. А у нас що відбувається? Адже ми Україну нікуди не тягнемо", - додав президент РФ.