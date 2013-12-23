У 220 районах Великобританії оголошено загрозу повеней

В даний час в 220 районах Великобританії оголошено загрозу від повеней.

За даними фахівців, у ряді районів швидкість вітру зараз сягає 120 км на годину. Ураган залишив без електроенергії майже 5 тис будинків, при цьому місцева влада не виключають можливості подальших аварійних відключень. Ситуація ускладнюється зливами, які вже призвели до розливу ряду річок, що ускладнює доступ фахівців у віддалені райони.

Про це повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на Агентство з охорони навколишнього середовища королівства.

Непрості погодні умови позначилися на залізничному та автомобільному сполученні в Сполученому Королівстві. Варто відзначити, що понеділок - один з найбільш напружених з транспортної точки зору днів у році, коли мільйони британців відправляються до своїх рідних, щоб разом зустріти Різдво. За даними місцевої поліції, на дорогах протягом дня очікується на 13 млн автомобілів більше, ніж зазвичай.

При цьому більшість аеропортів країни поки працюють в штатному режимі. Тим не менш, керівництво повітряних гаваней не виключає можливості скасування або перенесення частини вильотів в разі подальшого погіршення погодної ситуації і закликає пасажирів уточнювати статус рейсу перед виходом з дому.

У даний час небо в британській столиці затягнуте хмарами, йде сильний дощ і дме шквалистий вітер. Транспортна ситуація в місті ускладнена. Очікується, що до кінця дня випаде ще від 10 до 20 мм опадів.

За прогнозами синоптиків, сильний вітер і дощі на більшій частині території країни не припиняться як мінімум до святвечора (24 грудня).