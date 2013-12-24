Калашникова поховають 27 грудня у Москві

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на прес-службу президента і уряду Удмуртії.

«За рішенням родичів М.Т. Калашникова, похорон видатного конструктора відбудеться 27 грудня 2013 в місті Москва на Федеральному Військово-Меморіальному комплексі», - йдеться в повідомленні.

У повідомленні також уточнюється, що церемонія прощання з Калашниковим в місті Іжевську відбудеться в Свято-Михайлівському соборі 25 і 26 грудня.

Як повідомлялося, легендарний конструктор стрілецької зброї Михайло Калашников потрапив до реанімації республіканського клініко-діагностичного центру Удмуртії 17 листопада. На початку грудня МОЗ республіки повідомляв, що конструктор проходить лікувально-діагностичні та реабілітаційні заходи, його стан стабільний. У середині грудня у відомстві розповіли, що Калашников перебуває у важкому стані. У понеділок, 23 грудня, Калашников помер на 95-му році життя.