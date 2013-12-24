Калашнікова поховають 26 грудня в Іжевську
07:50, 24 грудня 2013Політика
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Відомий конструктор-зброяр Калашников помер на 95 році життя в Іжевську
Калашнікова поховають 26 грудня / Фото : siberiantimes.com
Поховання легендарного конструктора Михайла Калашнікова відбудеться 26 грудня, повідомив прес-секретар президента Удмуртії Віктор Чулков, передає РИА Новости.
Відомий конструктор-зброяр Калашников помер на 95 році життя в Іжевську.
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«Орієнтовно, поховання Михайла Калашнікова відбудеться 26 грудня, сім'я хоче дочекатися приїзду іноземних гостей», - сказав Чулков.
Він також повідомив, що конструктора поховають на одному з кладовищ Іжевська.
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