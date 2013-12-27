Обама: в'язниця в Гуантанамо послаблює національну безпеку США

"З моменту вступу на посаду я неодноразово закликав Конгрес працювати з моєю адміністрацією над тим, щоб закрити центр утримання ув'язнених в затоці Гуантанамо на Кубі. Його робота послаблює національну безпеку - витрачає ресурси, шкодить нашим відносинам з ключовими союзниками і партнерами, підбадьорює прихильних насильству екстремістів ", - цитує Обаму РІА Новости.

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За словами президента, підписаний ним закон про оборонні витрати США на 2014 рік дещо розширює можливості адміністрації США з перекладу ув'язнених з Гуантанамо до інших країн. Однак закон не знімає все "необгрунтовані обмеження" на цю діяльність, вважає Обама.

Однак, загалом документ покращує ситуацію і є кроком до закриття Гуантанамо, заявив президент, який пообіцяв позбутися в'язниці на Кубі ще в ході першої виборчої кампанії в 2008 році.

Підписаний Обамою в четвер закон про оборонні витрати на 2014 фінансовий рік, що почався 1 жовтня, передбачає фінансування Пентагону в розмірі 526,8 мільярда доларів.