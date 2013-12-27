Обама підписав видаткову частину бюджету США на два роки

"Президент підписав документ, який дозволяє здійснити контроль за витратами на 2014 і 2015 фінансовий роки", - йдеться в заяві офіційного представника Білого дому Джея Карні, передає ІТАР-ТАРС.

Сенат Конгресу США схвалив даний документ 18 грудня. Він дозволить уникнути нового призупинення роботи американського уряду, яке могла статися на початку наступного року.

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Цей документ був розроблений представниками обох партій - сенатором-демократом Петті Мюррей і конгресменом-республіканцем Полом Райаном. Документ передбачає кроки щодо зменшення бюджетного дефіциту на 23 млрд доларів.

Мова йде не тільки про скорочення окремих статей витрат, а й про збільшення зборів до держскарбниці. Передбачається, що реалізація подібних заходів повинна принести до бюджету протягом найближчого десятиліття додатково 85 млрд доларів.