Обама підписав видаткову частину бюджету США на два роки
Президент США Барак Обама підписав закон, що встановлює видаткову частину федерального бюджету США на два роки.
"Президент підписав документ, який дозволяє здійснити контроль за витратами на 2014 і 2015 фінансовий роки", - йдеться в заяві офіційного представника Білого дому Джея Карні, передає ІТАР-ТАРС.
Сенат Конгресу США схвалив даний документ 18 грудня. Він дозволить уникнути нового призупинення роботи американського уряду, яке могла статися на початку наступного року.
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Цей документ був розроблений представниками обох партій - сенатором-демократом Петті Мюррей і конгресменом-республіканцем Полом Райаном. Документ передбачає кроки щодо зменшення бюджетного дефіциту на 23 млрд доларів.
Мова йде не тільки про скорочення окремих статей витрат, а й про збільшення зборів до держскарбниці. Передбачається, що реалізація подібних заходів повинна принести до бюджету протягом найближчого десятиліття додатково 85 млрд доларів.