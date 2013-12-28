Американські хакери викрали 40 млн ПІН-кодів банківських карток
Американська торгова мережа "Таргет" (Target) повідомила, що хакерам вдалося викрасти не тільки номери кредитних і дебетових карт десятків мільйонів її покупців, а й ПІН-коди до цих карт.
Водночас, представник "Таргет" Моллі Снайдер заявила, що "ПІН-коди були викрадені в зашифрованому вигляді, у зв'язку з чим для банківських рахунків клієнтів загрози немає", пише ІТАР-ТАРС.
За даними торговельної мережі, виявилася вкраденою й інша важлива інформація: імена власників карт, дати закінчення терміну дії, а також "код безпеки", що указується на зворотній стороні картки.
Як раніше повідомила "Таргет", штаб-квартира якої знаходиться в Міннеаполісі (штат Міннесота), жертвами хакерів стали близько 40 млн осіб, які вчинили покупки з 27 листопада по 15 грудня цього року. Торгова мережа негайно повідомила про подію американську владу. Наразі компанія розслідує інцидент за участю представників Секретної служби і мін'юсту.
"Таргет" є третьою за величиною торговою мережею США і налічує 1,9 тис. магазинів по всій країні. За словами експертів, нинішній витік персональних даних став другим за масштабами в історії країни. У 2005-2006 роках у розпорядження кіберзлочинців потрапила інформація про 94 млн кредитних карт, якими користувалися покупці іншої великої американської торгової мережі, TJX.