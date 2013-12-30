Семеро постраждалих під час теракту у Волгограді везуть на лікування до Москви

Про це повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на міністра охорони здоров'я РФ Вероніку Скворцову.

Вона відвідала клінічну лікарню номер 25, куди на були госпіталізовані постраждалі внаслідок теракту.

На нараді в лікарні, яку Скворцова провела після огляду постраждалих, вона дала команду на транспортування в Москву семи поранених.

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Міністру доповіли, що в столиці федеральні клініки готові прийняти постраждалих і борт МНС разом з лікарями і реаніматологами готовий до вильоту в Москву.

Відповідаючи на запитання журналістів, Скворцова пояснила, що стан цих потерпілих оцінюється як важкий. "У них важкі опіки обличчя, зап'ясть, оболонки очей, струс мозку і удари", - уточнила міністр.

Серед тих, кого евакуюють до Москви, один поліцейський. "Ще один співробітник поліції залишається на лікуванні в 25-й лікарні Волгограда. Його стан покращився", - зазначила Скворцова.

Вона також повідомила, що якщо знадобиться в Волгоград додатково прибудуть спецлітаком для евакуації постраждалих.

Теракт на залізничному вокзалі у Волгограді стався в неділю вдень. Загинули 16 людей, 37 поранених поки залишаються в лікарнях міста.