Серед постраждалих внаслідок другого теракту в Волгограді українців немає - МОЗ РФ

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві охорони здоров'я Волгоградської області.

«Всі потерпілі – мешканці Волгограда і Волгоградської області», - сказав співрозмовник агентства. При цьому він повідомив, що особи загиблих на даний момент встановлюються.

Водночас, прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв підписав розпорядження про виділення уряду Волгоградської області з резервного фонду 65 млн руб. (близько 2 млн дол.), з яких 62 млн руб. виділяються для виплати одноразової допомоги сім'ям загиблих у результаті терористичних актів, - по 1 млн руб. на кожного померлого, по 400 тис. руб. тим, кому завдано у результаті теракту великої шкоди здоров'ю, і 200 тис. руб. тим, хто одержав легкі травми. Розпорядження також передбачає одноразову допомогу на поховання сім'ям загиблих громадян, а також на фінансову допомогу у зв'язку з втратою майна.

На тему: Кількість загиблих внаслідок вибуху тролейбуса у Волгограді досягла 14 осіб

Як повідомляв УНІАН, у Волгограді 29 і 30 грудня сталися два теракти. 29 грудня в будівлі залізничного вокзалу у Волгограді в результаті теракту загинуло 17 осіб, зокрема співробітник поліції, більш як 30 потерпілих госпіталізовано, зокрема одну дитину.

30 грудня у Волгограді стався другий за добу теракт. Кількість загиблих унаслідок вибуху в тролейбусі у Волгограді вранці 30 грудня досягла 14 осіб, кількість потерпілих – 28.