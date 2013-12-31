Ходорковський отримав швейцарську візу на три місяці

Термін дії візи - три місяці, повідомила РІА Новости представниця дипмісії. В даний час у Ходорковського вже є документ, що дозволяє йому перебувати на території Німеччини протягом одного року. Він отримав такий дозвіл на в'їзд 20 грудня, в день прильоту в ФРН.

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Як зазначила співрозмовниця агентства, Ходорковський отримав шенгенську візу, яка дає йому право перебувати на території Швейцарії і будь-який інший країни Шенгенської угоди протягом трьох місяців. Подробиці повідомити вона відмовилася.

"Він поппросив в нашому посольстві шенгенську візу на три місяці, ми її надали. Це все, що я можу сказати", - додала вона.

Офіційної інформації про те, з якою метою екс-глава ЮКОСа тиждень тому запросив візу в швейцарському посольстві, поки що немає. У Швейцарії проживає його дружина Інна. За даними ЗМІ, Ходорковський не виключав для себе можливість переїзду в цю країну. Про терміни його можливого від'їзду з Берліна до Швейцарії поки нічого не відомо.