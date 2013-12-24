Ходорковський попросив у Швейцарії візу на три місяці

"Михайло Ходорковський подав заяву про візу в посольство Швейцарії в Берліні 24 грудня", - агентство Франс Прес з посиланням на швейцарський МЗС.

За даними дипломатів, йдеться про шенгенську візу для Швейцарії строком на три місяці, пише РІА Новости.

На тему: Ходорковський заявив, що «ймовірно» буде жити в Швейцарії

Раніше Ходорковський заявляв, що поки що не знає, як довго залишиться в Німеччині, і навіть ще не порадився щодо цього зі своєю сім'єю. За його словами, йому дали візу на рік.

Після звільнення 20 грудня Ходорковський в той же день на приватному літаку полетів до Берліна. Він заявив, що "ймовірно" житиме в Швейцарії.