Ходорковський попросив у Швейцарії візу на три місяці
23:21, 24 грудня 2013Світ
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Екс-глава ЮКОСа Михайло Ходорковський, помилуваний указом президента РФ минулого тижня, попросив візу для в'їзду до Швейцарії.
Ходорковський попросив у Швейцарії візу на три місяці / Фото : mk.ru
"Михайло Ходорковський подав заяву про візу в посольство Швейцарії в Берліні 24 грудня", - агентство Франс Прес з посиланням на швейцарський МЗС.
За даними дипломатів, йдеться про шенгенську візу для Швейцарії строком на три місяці, пише РІА Новости.
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Раніше Ходорковський заявляв, що поки що не знає, як довго залишиться в Німеччині, і навіть ще не порадився щодо цього зі своєю сім'єю. За його словами, йому дали візу на рік.
Після звільнення 20 грудня Ходорковський в той же день на приватному літаку полетів до Берліна. Він заявив, що "ймовірно" житиме в Швейцарії.
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