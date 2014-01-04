Слідчі вивчають запис з камери на шоломі Шумахера

Слідчі сподіваються пролити світло на обставини падіння багаторазового чемпіона світу в гонках "Формули-1", передає Російська служба ВВС.

Правоохоронці також допитали юного сина спортсмена, який став свідком вильоту батька з траси. Гонщик впав у кому в неділю.

На тему: Родина Шумахера у день його 45-річчя назвала гонщика бійцем, який не здається

Раніше в п'ятницю шанувальники Шумахера відсвяткували його 45-річчя у лікарні в Греноблі, в якій знаходиться зірка "Формули-1".

За словами лікарів, стан гонщика стабільний, але загроза його життю зберігається.