Слідчі вивчають запис з камери на шоломі Шумахера
04:41, 04 січня 2014Світ
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Французька поліція вивчає запис з камери, яка була закріплена на шоломі німецького спортсмена Міхаеля Шумахера в момент його падіння при катанні на лижах у французьких Альпах.
Слідчі вивчають запис з камери на шоломі Шумахера / Фото : svit24.net
Слідчі сподіваються пролити світло на обставини падіння багаторазового чемпіона світу в гонках "Формули-1", передає Російська служба ВВС.
Правоохоронці також допитали юного сина спортсмена, який став свідком вильоту батька з траси. Гонщик впав у кому в неділю.
На тему: Родина Шумахера у день його 45-річчя назвала гонщика бійцем, який не здається
Раніше в п'ятницю шанувальники Шумахера відсвяткували його 45-річчя у лікарні в Греноблі, в якій знаходиться зірка "Формули-1".
За словами лікарів, стан гонщика стабільний, але загроза його життю зберігається.
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