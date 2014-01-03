Родина Шумахера у день його 45-річчя назвала гонщика бійцем, який не здається

Родина колишнього пілота "Феррарі", семиразового чемпіона автоперегонів "Формула-1" Міхаеля Шумахера, якому сьогодні виповнилося 45 років, заявила, що прославлений автогонщик є справжнім бійцем, і ніколи не здається, передає РІА «Новости» з посиланням на агентство «Франс Прес».

Шумахер, який дістав черепно-мозкову травму в результаті падіння на гірськолижному курорті, вже кілька днів перебуває у стані коми в одному з госпіталів Гренобля. З ним постійно перебуває його родина: дружина Корінна, 16-річна дочка Джина-Марія і 14-річний син Мік.

"Ми хочемо подякувати людям в усьому світі, які після інциденту висловили своє співчуття і передали найкращі побажання для його одужання. Ми всі знаємо, що він боєць, який ніколи не здасться", - йдеться в оприлюдненій заяві рідних Шумахера.

Про зміни у стані гонщика не повідомляється. Напередодні медики оцінили його як критичний, але стабільний.

Команда "Феррарі" побажала Шумахеру швидкого одужання. "Це особливий день для "Феррарі" і всіх поклонників цієї команди, оскільки це день народження Міхаеля Шумахера. На даний момент він вирішує своє найважливіше завдання у житті, і тому ми хочемо направити йому особливі побажання, - йдеться у повідомленні команди. - Всі у "Феррарі", від президента Луки ді Монтедземоло і керівника Стефано Доменикалі, які перебувають у постійному контакті із сім'єю Міхаеля і його близькими, пильно стежать за розвитком ситуації. Очевидно, сьогодні існують особливі, подвійні причини побажати Міхаелю здоров'я і усього якнайкращого".

Представник команди Ренато Бізіньяні, слова якого наводить "Бі-бі-сі", розповів, що в день народження легендарного автогонщика його поклонники у Франції і Італії приїдуть до лікарні в Греноблі на спеціальних автобусах з прапорами, вони будуть одягнені у кольори "Феррарі" і мають намір провести "мовчазну акцію на підтримку". При цьому Бізіньяні підкреслив, що причини цієї акції - саме підтримка спортсмена, але ніяк не реклама самої команди.

Вранці 29 грудня, катаючись на лижах у французькому Мерібелі, Шумахер ударився головою об камені. На вертольоті екс-гонщика доправили до лікарні Мутьє (за 15 кілометрів від місця падіння), а потім до Гренобля. Лікарі ввели Шумахера, у якого було діагностовано серйозні пошкодження головного мозку, в стан штучної коми.