Блискавка вбила трьох людей на аргентинському курорті, ще 22 постраждали

Глава управління надзвичайних ситуацій міністерства охорони здоров'я провінції Патрісія Спінеллі повідомила, що постраждалі отримали важкі опіки і госпіталізовані в місцеву лікарню, пише РІА Новости.

За її словами, не виключено, що кількість жертв може зрости.

Інцидент стався на пляжі "Африка" курортного міста. За свідченням очевидців, під час грози на пляж залишався заповнений людьми. Всі загиблі і постраждалі перебували під одним зі встановлених на піску тентів.

Загинули двоє чоловіків і жінка, серед постраждалих - семеро неповнолітніх. Дві жінки отримали сильні опіки і перебувають в комі.

Вілья-Хесель - один з курортних містечок на атлантичному узбережжі біля аргентинської столиці. У січні-лютому (коли в південній півкулі літо) ці курорти зазвичай переповнені відпочиваючими - у цей період в країні масовий відпускний сезон.