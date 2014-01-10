Афганістан звільнить 72 ув'язнених, яких США вважають бойовиками

Рішення про звільнення ув'язнених було прийнято після того, як президент Афганістану Хамід Карзай наказав керівництву баграмской в'язниці переглянути їх справи і звільнити тих, хто не винен і проти кого немає доказів. США побоюються, що після звільнення, бойовики знову повернутися на поле бою, як тільки НАТО виведе війська, передає РИА Новости з посиланням на Франс Прес.

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Командувач міжнародними силами сприяння безпеці (ISAF) генерал Джозеф Данфорд подав офіційне заперечення проти плану звільнення. Представник американських сил назвав ув'язнених "небезпечними людьми", що становлять загрозу.

В'язниця для особливо небезпечних злочинців, що знаходиться на базі ВПС США в повіті Баграм центральної афганської провінції Парван, повністю перейшла під юрисдикцію Афганістану в березні 2013 року, а всі ув'язнені були передані американцями афганській стороні. Президент Афганістану Хамід Карзай неодноразово заявляв, що в баграмской в'язниці сидить "багато невинних людей, яких потрібно негайно випустити на свободу".

В Афганістані на сьогодні залишаються близько 100 тисяч військових зі складу контингенту ISAF. Висновок основної частини військ міжнародної коаліції з країни запланований на кінець 2014 року.