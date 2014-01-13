Більше тисячі осіб в США отруїлися через витік хімікатів

Більше тисячі жителів Західної Вірджинії, де раніше стався витік хімікатів, звернулися зі скаргами на погане самопочуття в колл-центр місцевого токсикологічного центру. Про це 13 січня повідомляє Лента.ру з посиланням на REUTERS.

Серед симптомів, на які скаржилися постраждалі, були нудота, запаморочення, діарея і почервоніння шкіри. Більшості термінова медична допомога не знадобилася, та співробітники центру обмежилися усною консультацією.

Як повідомляє CNN з посиланням на представника департаменту охорони здоров'я Західній Вірджинії, 169 жителів штату отримали медичну допомогу і були відпущені додому. Десять осіб було госпіталізовано.

12 січня губернатор Західної Вірджинії Ерл Рей Томблін повідомив, що результати більшості аналізів води із забрудненої річки знаходяться в межах безпеки, проте не назвав можливих термінів зняття заборони на вживання води. Повідомляється, що влада працює над створенням сайту, на якому жителі зможуть дізнатися, чи діє ще в їхньому районі заборона.

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Також стало відомо, що 12 січня в столиці штату Чарльстоні департамент охорони здоров'я дозволив відновити роботу декільком ресторанам, які підтвердили, що використовують для приготування їжі бутильовану воду.

Про попадання хімікатів у річку Елк в Західній Вірджинії стало відомо 9 січня, після чого в кількох округах штату було введено надзвичайний стан. Жителям районів, які здійснюють забір питної води з Елка, заборонили використовувати воду з-під крана для пиття, приготування їжі та миття. У постраждалих районах організували пункти роздачі питної води. Витік речовини 4-метілціклогексан метанол сталася в Чарльстоні зі сховища компанії Freedom Industries, що виробляє хімікати для гірничодобувної промисловості та інших галузей.