У Західній Вірджинії оголошено режим надзвичайної ситуації через витік хімікатів

Як повідомляє «Газета.ру», за даними New York Times, витік стався біля водосховища у місті Чарльстон, через що понад 100 тис. осіб залишилися без водопостачання.

Речовина, що витекла, - 4-метилциклогексан-метанол - може викликати подразнення шкіри, слизистих оболонок, а також можуть виникнути проблеми з диханням.

Нагадаємо, 5 грудня у США у 60 км від міста Батон-Руж (штат Луїзіана) зазнав аварії потяг, що перевозив хімікати.