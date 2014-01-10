У Західній Вірджинії оголошено режим надзвичайної ситуації через витік хімікатів
08:52, 10 січня 2014Політика
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Губернатор американського штату Західна Вірджинія оголосив режим надзвичайної ситуації через витік хімікатів.
Як повідомляє «Газета.ру», за даними New York Times, витік стався біля водосховища у місті Чарльстон, через що понад 100 тис. осіб залишилися без водопостачання.
Речовина, що витекла, - 4-метилциклогексан-метанол - може викликати подразнення шкіри, слизистих оболонок, а також можуть виникнути проблеми з диханням.
Нагадаємо, 5 грудня у США у 60 км від міста Батон-Руж (штат Луїзіана) зазнав аварії потяг, що перевозив хімікати.
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