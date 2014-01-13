Камбоджа відмовилася видавати мільярдера Полонського Росії

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на адвоката росіянина Олександра Карабанова.

«Суд не виявив кримінальної складової в інкримінованих Полонському звинуваченнях», - сказав адвокат, додавши, що підприємець звільнений з-під варти. За словами Карабанова, захист має намір домагатися зміни запобіжного заходу щодо Полонського в РФ, де він заочно арештований за рішенням суду.

Влада Камбоджі заарештувала Полонського в листопаді 2013 року внаслідок операції, проведеної місцевою поліцією. У Росії Полонський проходить в якості обвинуваченого у справі про шахрайство щодо пайовиків житлового комплексу "Кутузовська миля". Росія вимагає видачі Полонського.

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Раніше джерело, знайоме з ситуацією, повідомило агентству, що прокуратура Камбоджі закрила справу проти Полонського, якого разом з двома іншими росіянами звинувачували у позбавленні волі місцевих жителів.

Полонський, Костянтин Баглай та Олександр Карачинський були арештовані в Камбоджі в кінці грудня 2012 року. За даними звинувачення, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, росіяни замкнули в трюмі яхти екіпаж, а потім змусили його членів добиратися до берега вплав. Самі росіяни відмовлялися визнати висунуті їм звинувачення, стверджуючи, що інцидент з місцевою владою виник на ґрунті гучного святкування Нового року.

Сергій Полонський був оголошений в міжнародний розшук за версією Інтерполу російським МВС 14 жовтня 2013 року.

Сам бізнесмен, дізнавшись про оголошення в міжнародний розшук, заявив, що ніколи не переховувався від російських слідчих органів і запропонував представникам Інтерполу зустрітися з ним на камбоджійському острові Ко Дек Коль.

Кримінальну справу проти Полонського в РФ було порушено восени 2012 року. За версією слідства, бізнесмен обдурив близько 80 пайовиків житлового комплексу « Кутузовская миля» в Москві, викравши у них 5,7 мільярда рублів. Тверський суд Москви заочно заарештував Полонського 13 серпня. Сам бізнесмен провини не визнає.