Російського мільярдера заарештували у Камбоджі - адвокат

08:49, 11 листопада 2013
Світ
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Влада Камбоджі, за попередніми даними, заарештувала Полонського - адвокат. 

У понеділок вночі в Камбоджі почалася операція із захоплення Полонського

Влада Камбоджі, за попередніми даними, заарештувала Сергія Полонського, повідомив РІА Новости адвокат російського бізнесмена Олександр Карабанов.

"Двадцять хвилин тому мені про це повідомив тележурналіст, який перебуває на місці. Я чекаю підтвердження від влади або від самого Полонського"​​, - сказав він. У понеділок вночі в Камбоджі почалася операція із захоплення Полонського. Причиною "активізації" поліції Камбоджі, за словами Карабанова, стала розміщена Полонським у Facebook відеозапис, на якій посадова особа камбоджійської поліції вимагає у нього 1 мільйон доларів за невидачу російській владі. У РФ Полонський звинувачується у справі про розкрадання 5,7 мільярда рублів у пайовиків "Кутузовської милі".

За даними МВС, постраждалими від дій бізнесмена визнані більше 80 громадян. Він оголошений Інтерполом в міжнародний розшук.

В даний час Полонський знаходиться в Камбоджі, де проти нього та двох його друзів заведено кримінальну справу за звинуваченням у нанесенні тілесних ушкоджень та незаконному утриманні під вартою. Росіянина звинувачують у тому, що в один з останніх днів 2012 року, перебуваючи в стані сп'яніння, вони замкнули в трюмі яхти місцевий екіпаж, а потім змусили моряків стрибати за борт. Минулого тижня Генпрокуратура направила до Камбоджі, де зараз знаходиться бізнесмен, офіційний запит про його видачу. Влада країни підтвердила, що готові екстрадувати його на батьківщину.

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