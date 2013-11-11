Російського мільярдера заарештували у Камбоджі - адвокат

Влада Камбоджі, за попередніми даними, заарештувала Сергія Полонського, повідомив РІА Новости адвокат російського бізнесмена Олександр Карабанов.

"Двадцять хвилин тому мені про це повідомив тележурналіст, який перебуває на місці. Я чекаю підтвердження від влади або від самого Полонського"​​, - сказав він. У понеділок вночі в Камбоджі почалася операція із захоплення Полонського. Причиною "активізації" поліції Камбоджі, за словами Карабанова, стала розміщена Полонським у Facebook відеозапис, на якій посадова особа камбоджійської поліції вимагає у нього 1 мільйон доларів за невидачу російській владі. У РФ Полонський звинувачується у справі про розкрадання 5,7 мільярда рублів у пайовиків "Кутузовської милі".

За даними МВС, постраждалими від дій бізнесмена визнані більше 80 громадян. Він оголошений Інтерполом в міжнародний розшук.

В даний час Полонський знаходиться в Камбоджі, де проти нього та двох його друзів заведено кримінальну справу за звинуваченням у нанесенні тілесних ушкоджень та незаконному утриманні під вартою. Росіянина звинувачують у тому, що в один з останніх днів 2012 року, перебуваючи в стані сп'яніння, вони замкнули в трюмі яхти місцевий екіпаж, а потім змусили моряків стрибати за борт. Минулого тижня Генпрокуратура направила до Камбоджі, де зараз знаходиться бізнесмен, офіційний запит про його видачу. Влада країни підтвердила, що готові екстрадувати його на батьківщину.