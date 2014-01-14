Російське судно "Академік Шокальский" успішно прибуло в порт з льодів Антарктиди

Російське судно "Академік Шокальский", яке два тижні перебувало в льодовому полоні Антарктики, 14 січня успішно прибуло у новозеландський порт Блафф, повідомляє ИТАР-ТАСС.

"Ніяких технічних проблем на судні немає", - повідомив корр. ИТАР-ТАСС помічник капітана Юрій Кудрін. "Сьогодні - день приходу, а в середу розпочнеться робота - портова влада буде проводити необхідний огляд і перевірки, будемо отримувати постачання і таке інше", - додав він.

"Академік Шокальский" потрапив в льодовий полон в ніч з 24 на 25 грудня. На його борту в той момент знаходилися 74 людини - російський екіпаж /22 людини/ і 52 пасажири - група вчених з австралійської антарктичної експедиції та супроводжуючі їх мандрівники.

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На допомогу російському судну прийшов китайський криголам " Сюелун" і австралійський "Аурора Аустраліс", але ні той, ні інший так і не змогли пробитися до нього крізь лід. У результаті 2 січня було прийнято рішення провести евакуацію пасажирів. Для цього був використаний китайський вертоліт, який перевіз всіх учених і мандрівників, а також наукове обладнання на австралійський криголам. Екіпаж "Академіка Шокальського" ​​залишився на судні.

Того ж дня з'ясувалося, що в льодах застряг і "Сюелун". Ситуація змінилася на краще 7 січня, коли в цьому антарктичному районі змінився напрям вітру, і в льодовому полі стали утворюватися тріщини. Цим скористалися капітани обох судів - вони почали рух з льодового полону і 8 січня вийшли до чистої води. Очікується, що австралійський криголам " Аурора Аустралис " доставить туристів з " Академіка Шокальського " ​​в Хобарт / Тасманія / 20 січня.