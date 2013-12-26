Біля узбережжя Антарктиди, де дрейфує російське судно, почалася снігова буря

Снігова буря почалася в антарктичному районі, де в льодовому полоні опинилося судно "Академік Шокальский", повідомляє в своєму мікроблозі Twitter учасник експедиції з Австралії Кріс Терні.

Судно льодового класу "Академік Шокальский" 24 грудня через різке погіршення погоди було блоковано важкими льодами біля узбережжя Антарктиди. При огляді був виявлений розрив зовнішньої обшивки по правому борту, на 1,8 метра вище ватерлінії, проте екіпаж оперативно ліквідував його. Координацією рятувальної операції займається Австралійське управління морської безпеки (AMSA).

"Піднялася сніжна буря, але з екіпажем все гаразд. Різдво видалося важким, проте хочу попередити сім'ю і друзів, що прихід китайського криголама очікується через 24 години", - пише Кріс Терні.

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Директор Далекосхідного регіонального науково-дослідного гідрометеорологічного інституту Юрій Волков підтвердив, що погодні умови в районі, де знаходиться "Академік Шокальский" погіршилися.

"Вітер посилився до 20 метрів в секунду. Судно дрейфує, але екіпажу небезпека не загрожує, з ними все гаразд. Вітер, в районі, де опинилися моряки все ще східний. Якби подув західний вітер, судно змогло б вибратися з льодового полону самостійно", - сказав співрозмовник агентства.

Раніше повідомлялося, що в район знаходження "Академіка Шокальського" ​​спрямовані суди криголамного класу Xue Long (КНР), Astrolab (Франція) і Aurora Australius (Австралія). Члени екіпажу та експедиції здорові, загрози для їхнього життя і безпеки немає.