Уряд Литви схвалив введення євро

Уряд Литви на засіданні в середу схвалив законопроект про введення в країні євро, повідомляє Лента.ру. Тепер закон повинен бути схвалений сеймом під час весняної сесії.

Міністерство фінансів розраховує, що євро буде введено в країні з 1 січня 2015 року, через рік після того, як європейську валюту ввела у себе сусідня Латвія. Проте, офіційно дата вступу законопроекту в силу не встановлена.

Читайте також: Представлена ​​нова купюра в €10

Документ представлений також Європейському Центробанку. Сейм Литви буде остаточно стверджувати закон з урахуванням доповнень та рекомендацій континентального регулятора.

Якщо документ буде прийнятий, Литва стане останньою з прибалтійських країн, що перейшла на євро. Першою в 2011 році європейську валюту в якості головного платіжного засобу у себе ввела Естонія.

Зараз у єврозону входять 18 країн-учасників. Серед країн, що входять в ЄС, але поки не перейшли на євро, переважають держави Східної Європи, включаючи Польщу, Чехію, Угорщину, Румунію і Болгарію. Всі вони взяли зобов'язання з часом приєднатися до валютного союзу.