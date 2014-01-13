ЄЦБ показав нову купюру в 10 євро (фото)
13:37, 13 січня 2014Суспільство
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Європейський центральний банк оприлюднив сьогодні зовнішній вигляд нової банкноти в десять євро.
Нова купюра з'явиться в обігу восени
Сьогодні у Франкфурті відбулася прес-конференція, на якій була представлена нова купюра в десять євро. Введення нової купюри в обіг запланований на початок осені.
Протягом наступних півтора років планується оновити всі банкноти євро.
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