ЄЦБ показав нову купюру в 10 євро (фото)

13:37, 13 січня 2014
Суспільство
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Європейський центральний банк оприлюднив сьогодні зовнішній вигляд нової банкноти в десять євро. 

Нова купюра з`явиться в обігу восени

Сьогодні у Франкфурті відбулася прес-конференція, на якій була представлена нова купюра в десять євро. Введення нової купюри в обіг запланований на початок осені.

Протягом наступних півтора років планується оновити всі банкноти євро.

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