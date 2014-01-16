Уряд Литви схвалив введення євро

Про це повідомляється у прес-релізі кабінету міністрів. Тепер закон повинен бути схвалений сеймом під час весняної сесії.

Міністерство фінансів розраховує, що євро буде введено в країні з 1 січня 2015 року. З 1 січня 2014 року європейську валюту ввела в обіг Латвія.

Документ представлений також Європейському Центробанку. Сейм Литви буде остаточно стверджувати закон з урахуванням доповнень і рекомендацій.

Закон передбачає підготовку до запровадження євро, обмін літів на євро, порядок вилучення з обігу національної валюти, регламентує інші практичні аспекти запровадження спільної європейської валюти.

Після прийняття документа, Литва останньою з прибалтійських країн перейде на євро. Першою європейську валюту ввела Естонія в 2011 році.

Довідка УНІАН. В даний час в єврозону входять 18 країн - членів ЄС. Польща, Чехія, Угорщина, Румунія і Болгарія, що входять в ЄС, поки не перейшли на євро.