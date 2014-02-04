Кенія, Руанда та Уганда ввели єдину візу для іноземців

З 1 січня 2014 року набула чинності Угода між Кенією, Руандою та Угандою про введення єдиної візи для іноземців.

Відтепер іноземні громадяни, у т.ч. громадяни України, можуть подорожувати по Кенії, Руанді та Уганді, отримавши одну візу на кордоні або в посольстві однієї з перерахованих країн, повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.

За оформлення одноразової візи для подорожі трьома країнами терміном до 90 днів стягується збір у розмірі 100 дол. США.

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Єдина віза є додатковою, але не обов'язковою і громадяни України можуть, як і раніше, отримувати національні візи для в'їзду в яку з країн Угоди при в'їзді в міжнародному аеропорту, сплачуючи за візу 50 дол. США. Громадяни України, які мають дозвіл на проживання та/або роботу в одній з країн Угоди, для подорожі в іншу країну Угоди мають отримати візу для в'їзду до відповідної країни. Згідно з Договором, тільки громадяни країн-учасниць Угоди мають право подорожувати в іншу країну за національними ідентифікаційними картками.