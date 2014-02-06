Майже 3 тис рейсів скасовано в США через снігопади

Негода найбільше позначилася на роботі аеропортів Newark Liberty International в Нью-Джерсі і Logan International в Бостоні. Федеральне управління цивільної авіації також відзначає значні затримки рейсів в аеропортах Чикаго, Філадельфії та міста Шарлотт у Північній Кароліні.

Без світла залишилися понад мільйон споживачів в штатах Пенсільванія, Нью-Джерсі і Меріленд, уточнює CNN.

Губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо оголосив про введення режиму надзвичайної ситуації.

Влада штату Канзас, який розташований в центральній частині країни, пов'язує з негодою смерть трьох осіб.

За матеріалами РИА Новости