Майже 3 тис рейсів скасовано в США через снігопади
05:35, 06 лютого 2014Світ
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Близько 2,7 тисячі авіарейсів скасовано в США через сильні снігопади на північному сході країни, більше мільйона осіб залишилися без електрики, повідомляють американські телеканали.
Майже 3 тис рейсів скасовані в США із-за снігопадів / REUTERS
Негода найбільше позначилася на роботі аеропортів Newark Liberty International в Нью-Джерсі і Logan International в Бостоні. Федеральне управління цивільної авіації також відзначає значні затримки рейсів в аеропортах Чикаго, Філадельфії та міста Шарлотт у Північній Кароліні.
Без світла залишилися понад мільйон споживачів в штатах Пенсільванія, Нью-Джерсі і Меріленд, уточнює CNN.
Губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо оголосив про введення режиму надзвичайної ситуації.
Влада штату Канзас, який розташований в центральній частині країни, пов'язує з негодою смерть трьох осіб.
За матеріалами РИА Новости
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