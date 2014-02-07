У Москві на Манежній площі затримали 37 активістів

Затриманих доставили у ВВС «Басманний», «Міщанський» і «Хамовники», пише Лента.ру.

Деяких учасників акції відпустили з поліції після складання протоколів про адміністративне порушення. Одного з них, Олександра Макарова, залишають в ВВС на ніч у зв'язку з тим, що він підозрюється у дрібному хуліганстві.

За даними «ОВС-Інфо», мова йде про епізод, який стався в автозаку, поки Макарова везли у відділ поліції після затримання. Що саме сталося в автозаку, не уточнюється.

Акція на Манежній площі не була узгоджена з владою Москви. Активісти проводять її щомісяця 6-го числа на знак підтримки фігурантів справи про заворушення на Болотній площі 6 травня 2012 року. За даними «ОВС-Інфо», усього на цих акціях поліція провела не менше 530 затримань.

Фігурантами справи про заворушення на Болотній площі є близько 30 осіб, частина з них уникли кримінальної переслідування завдяки оголошеній в кінці 2013 року амністії. 21 лютого розпочнеться оголошення вироку вісьмом фігурантам «болотної справи», для яких раніше прокурори попросили у суду покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до шести років.