У Канаді збираються зробити жорсткішими правила отримання громадянства

Уряд прем'єр-міністра Стівена Харпера подало в четвер на розгляд парламенту законопроект, що посилює правила отримання громадянства Канади, повідомляє ИТАР-ТАСС. Як зазначив міністр з питань громадянства та імміграції Кріс Александер, передбачається внести поправки в Закон про громадянство від 1977 року.

За його словами, "зміни в імміграційне законодавство будуть внесені вперше за останні 25 років". "Канадське громадянство - привілей, а не право, - підкреслив міністр. - І пропонована реформа покликана це підкреслити, одночасно посилюючи захист інституту громадянства від зловживань".

Згідно з поправками, особи, які мають вид на проживання в Канаді та бажають стати повноправними громадянами, повинні "фізично перебувати на території країни протягом чотирьох з шести останніх років, що передують подачі відповідної заявки. Вони також будуть зобов'язані у даний період надавати податкові декларації.

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В даний час необхідно проживати в Канаді протягом трьох з чотирьох років, не потрібно підтверджень сплати податків.

"Ми хочемо, щоб особи, які претендують на громадянство, краще познайомилися з країною і її законами", - сказав міністр.

Якщо зараз іспити на знання історії Канади та мовні тести бажаючі отримати громадянство повинні здавати у віці від 18 до 54 років, то новими правилами вікові рамки розширюються - з 14 до 65 років. Суттєво посилюється покарання за шахрайство при отриманні громадянства - штраф у розмірі $100 тис. і 5 років тюрми замість нинішніх $1 тис. і 1 роки за ґратами.

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Причиною для відмови в наданні громадянства стане тепер не тільки вчинення кримінальних злочинів на території Канади, але і за її межами. Крім того, уряд зможе позбавляти громадянства тих жителів Країни кленового листа, які мають подвійне громадянство. Підстави - участь у терористичній діяльності і бойових діях проти канадських військовослужбовців, приєднання в інших країнах до екстремістів, зрада батьківщині і шпигунство. В даний час закон дозволяє анулювати громадянство лише у тих, хто надавав про себе неправдиву інформацію або був причетний до військових злочинів.

За словами Александера, уряд сподівається, що ці заходи дозволять скоротити на 80% до 2016 року величезну чергу на отримання канадського громадянства - понад 320 тис. чоловік, а також термін очікування, який зараз може перевищувати 36 місяців.