Кемерон назвав шотландське віскі основою єдності Британії

На цей раз в якості прикладу Кемерон навів шотландське віскі, зазначивши, що Лондон просуває цей продукт у всьому світі, в результаті чого від продажу напою британський бюджет кожну секунду отримує дохід у 135 фунтів стерлінгів, пише РИА Новости.

"Разом ми сильніші і, в тому числі, можемо успішніше продавати нашу продукцію по всьому світу. Таку як шотландське віскі. Де б я не був - в Індії чи Китаї - немає жодної зустрічі, на якій я б не розповідав про переваги нашого віскі. Звичайно, перший міністр Шотландії (Алекс Салмонд) робить все, щоб добитися цього (отримання суверенітету), але як частини Сполученого Королівства разом ми маємо кращі шанси за столом переговорів, подолання торговельних бар'єрів та укладання угод. В результаті шотландське віскі приносить щомиті 135 фунтів стерлінгів прибутку загальному британському бюджету", - сказав прем'єр, виступаючи з промовою, присвяченою референдуму про незалежність Шотландії, який має відбутися 18 вересня.

Раніше британські власті неодноразово закликали шотландців висловитися на користь збереження єдності з Великобританією. І прем'єр, і ряд міністрів заявляли, що у разі оголошення суверенітету Шотландія позбудеться всіх переваг, які надає їм зростаюча британська економіка, регіон втратить фунт стерлінгів як валюту і буде змушений починати власні переговори про членство в міжнародних організаціях, а також боротися за зростання економіки.

"Разом ми зможемо домогтися лідерства в промисловому секторі, Шотландія залишиться частиною впливового гравця на міжнародній арені (Великобританії)", - зазначив прем'єр.

За даними опитувань громадської думки, більшість шотландців виступають проти оголошення незалежності.