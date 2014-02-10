В Індії затонув пором, загинуло не менш як 13 осіб

В результаті аварії порома в східному індійському штаті Одиша (колишня Орісса) загинули 13 людей, ще 20 вважаються зниклими безвісти. Про це пише ИТАР-ТАСС з посиланням на телеканал NDTV.

За попередньою інформацією, на борту судна могли знаходитися більше 100 чоловік, 90 з них вдалося врятувати.

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Пором затонув у неділю у водосховищі Хиракуд округу Самбалпур. На місці події тривають рятувальні операції. Причини події з'ясовуються, імовірно, судно було сильно перевантажене.