В Індії затонув пором, загинуло не менш як 13 осіб
10:22, 10 лютого 2014Світ
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Ще 20 зникли безвісти, всього, за попередніми даними, на борту судна могли знаходитися більше 100 чоловік.
В результаті аварії порома в східному індійському штаті Одиша (колишня Орісса) загинули 13 людей, ще 20 вважаються зниклими безвісти. Про це пише ИТАР-ТАСС з посиланням на телеканал NDTV.
За попередньою інформацією, на борту судна могли знаходитися більше 100 чоловік, 90 з них вдалося врятувати.
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Пором затонув у неділю у водосховищі Хиракуд округу Самбалпур. На місці події тривають рятувальні операції. Причини події з'ясовуються, імовірно, судно було сильно перевантажене.
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