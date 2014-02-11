Кіпр збираються об'єднати у федеративну двозональну державу

Президент Кіпру Нікос Анастасіадіс і лідер турків-кіпріотів Дервіш Ероглу у вівторок ухвалили спільну заяву і підтвердили намірпродовжувати переговори, щоб якомога швидше досягти результатів щодо об'єднання острова у федеративну державу, повідомляє РИА Новости з посиланням на Reuters.

Кіпр де-факто розділений з 1974 року після військового вторгнення Туреччини. Зараз більше третини північної частини острова окуповані, на ній проголошена Турецька республіка Північного Кіпру. Переговори про возз'єднання Кіпру почалися у вівторок в Нікосії після дворічної перерви. Їх відновлення неодноразово переносилося через розбіжність за змістом спільної заяви.

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У спільному комюніке, схваленому за підсумками зустрічі, лідери двох громад заявили, що прагнуть створити об'єднаний Кіпр, який як єдина держава буде федеративним, двозональним і двохгромадським.

"Лідери прагнуть як можна швидше прийти до спільного рішення, а потім організувати окремі референдуми", - йдеться також у заяві, яку зачитала голова миротворчого контингенту ООН на острові Ліза Баттенхайм.