Кожара підтвердив, що Янукович поїде до Сочі
18:51, 03 лютого 2014Політика
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Міністр закордонних справ України Леонід Кожара заявляє, що візит Президента України Віктора Януковича на відкриття Олімпіади в Сочі, як і раніше, планується
Кожара підтвердив наміри Януковича
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час брифінгу.
Читайте такожЗМІ: На відкритті Олімпіади в Сочі збірна Росії вийде під пісню ТатуЗокрема, відповідаючи на питання журналістів, Кожара сказав: «Так, планується візит Президента до Сочі».
Як повідомляв УНІАН, Зимові Олімпійські ігри 2014 року відкриваються в Сочі 7 лютого.
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