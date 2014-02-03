Кожара підтвердив, що Янукович поїде до Сочі

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час брифінгу.

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Як повідомляв УНІАН, Зимові Олімпійські ігри 2014 року відкриваються в Сочі 7 лютого.