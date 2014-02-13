У Китаї побудують найбільший вантовий міст у світі

У Східному Китаї почалося будівництво найбільшого вантового мосту в світі. Як повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на газету Shanghai Daily, його довжина складе понад 11 кілометрів.

Транспортна споруда стане частиною споруджуваної залізничної та автомобільної магістралей, що з'єднують Шанхай з містом Наньтун в сусідній провінції Цзянсу. Необхідність його побудови обумовлена проходженням маршруту через річку Янцзи, ширина якої на цій ділянці досягає 5 кілометрів. Міст матиме чотири залізничні колії та шість автомобільних смуг. Будівництво планується завершити в 2017 році.

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За даними місцевих властей, витрати на спорудження мосту складуть 14,2 млрд юанів (2,3 млрд доларів). Очікується, що створення нової транспортної магістралі дозволить оптимізувати логістичні та пасажирські потоки в Східному Китаї, відіграє важливу роль в регіональній і світовій торгівлі.

Нагадаємо, в минулому році Китай ввів в експлуатацію найдовший у світі многоопорный вантовий міст, довжина якого склала 10,1 км. Міст перетинає затока Ханьчжоу на південь від Шанхаю і є важливою частиною автомобільної траси.