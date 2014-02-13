Вісім раритетних автомобілів Chevrolet провалилися під землю в музеї в США

"Національний музей автомобілів Corvette буде працювати в нормальному режимі в четвер, 13 лютого, з 8 ранку до 5 вечора", - йдеться в заяві музею. Однак зал Skydome, в якому стався провал, буде закритий для відвідувачів, повідомляють РИА Новости.

Повідомлення про подію працівники музею отримали в 5.44 за місцевим часом. Ніхто із співробітників в результаті інциденту не постраждав. Прибулі на місце події пожежники оточили зал, де сталася НП. За даними пожежників, глибина воронки, що утворилася становить 25-30 футів (7-9 метрів).

За даними музею, постраждали вісім автомобілів, шість з яких є власністю музею, два інших - ZR-1 Spyder 1993 року і ZR1 Blue Devil 2009 року були надані музею компанією General Motors.

Прибулі на місце фахівці з'ясовують причину провалу і проводять оцінки збитків. Також вживаються заходи щодо запобігання подібних інцидентів у майбутньому.