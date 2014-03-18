Проти президента Венесуели готують позов до Гаазького суду

Законодавці з 13 країн, що входять до Парламентського демократичного альянсу Америки, подадуть позов у Міжнародний суд у Гаазі проти президента Венесуели Ніколаса Мадуро у зв'язку з можливими порушеннями прав людини під час протестів у країні, повідомляється на сайті організації. Про це пишуть РИА Новости.

Альянс був створений в 2011 році в Каракасі для захисту демократії і прав людини в латиноамериканському регіоні.

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За словами глави Альянсу, болівійського депутата Адріана Оливи, якщо події, що відбуваються у Венесуелі, можна вважати внутрішніми проблемами країни, то захист прав людини вже є питанням не тільки Венесуели.

"У Венесуелі вбивають людей, та найбільше викликає обурення, що "чавизм" намагається представити це виключно проблемою протистояння опозиції й уряду в очах народів Латинської Америки та всього світу", - сказав Олива.

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З середини лютого у Венесуелі проходять численні акції протесту проти політики влади. Під час безладів в різних містах країни загинули, за останніми даними, 30 людей, більше 300 отримали поранення, ще 1,2 тисячі осіб затримано.