Лондон пообіцяв не мститися Росії

Міністр закордонних справ Великобританії Девід Мілібенд назвав ситуацію з тимчасовим закриттям відділень Британської ради у Санкт-Петербурзі та Катеринбурзі ганебною для Росії, проте заявив, що Великобританія у відповідь не обмежуватиме діяльність російських культурних організацій на своїй території. Про це у четвер пише The Guardian.

Також посол Великобританії в Росії Ентоні Брентон заявив в ефірі радіостанції "Эхо Москвы", що Сполучене Королівство не планує вживати ніяких контрзаходів у зв`язку із закриттям відділень ради. Зокрема, порядок видачі віз для російських громадян не стане суворішим. Брентон зазначив, що Росія в результаті закриття відділень організації втратить більше, ніж Великобританія, оскільки послугами Британської ради користуються більше мільйона російських громадян.

The Guardian повідомляє, що глава Британської ради Мартін Девідсон заявив: причиною тимчасового закриття відділень організації 16 і 17 січня стала "кампанія залякування", розгорнена російськими властями проти працівників ради. У вівторок більше 20 співробітників організації були викликані на розмову до ФСБ, і, за словами Девідсона, рада не могла продовжувати роботу з ризиком для штату.

14 січня російські відділення Британської ради відновили роботу, незважаючи на вимогу російської влади закрити їх. Було оголошено, що діяльність відділень ради порушує Віденську конвенцію про дипломатичні стосунки 1963 року, але посольство Великобританії в Москві з цим не погодилося.

Лента.ру