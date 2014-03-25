Країни Групи семи призупинили власне членство у складі G8

Про це йдеться в заяві, прийнятій за підсумками неформальної зустрічі "сімки" в Гаазі увечері 24 березня, передає ИТАР-ТАСС.

"Вісімка" сформувалася "на підставі спільних цінностей і розуміння спільної відповідальності", - наголошується в документі.

Читайте такожВелика сімка і ЄС загрожують Росії новими санкціями за відторгнення Криму і України

"У нинішніх умовах ми не будемо брати участь у саміті в Сочі. Ми призупинимо наша участь у "вісімці", поки Росія не змінить курс, і політичний клімат не повернеться до стану, в якому "вісімка" можлива, - йдеться в заяві. - Щоб продовжити змістовну дискусію ми зустрінемося в складі "сімки" в червні в Брюсселі".

В контексті припинення цього формату країни Групи семи також відмовилися від участі у зустрічі глав МЗС G8 в Москві в квітні і оголосили про намір почати консультації міністрів енергетики в складі "сімки" щодо забезпечення "взаємної енергобезпеки".