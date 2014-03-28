У Лондоні у літака при зльоті вибухнув двигун

Як повідомляє The Guardian, пілоти прийняли рішення перервати розгін, в результаті екстреного гальмування постраждали три людини.

Медичну допомогу всім постраждалим була надана на місці. В адміністрації аеропорту зазначають, що травми не були серйозними, пише Лента.ру.

Інцидент стався приблизно о третій годині дня за місцевим часом (17:00 за київським) в четвер, 27 березня. За словами одного з пасажирів RJ100, в момент розгону літака стався вибух, в ілюмінатор було видно вогонь і відірвані шматки металу. На борту літака перебували 67 осіб і чотири члени екіпажу. RJ100 здійснював рейс з Лондона до Женеви.

Через події злітна смуга аеропорту Лондон-Сіті була закрита більш ніж на годину.

Аеропорт Лондон-Сіті розташований на сході столиці Великобританії. Аеропорт в основному обслуговує літаки з коротким зльотом і посадкою.