Будь-яка європейська країна може вступити в НАТО - Керрі
04:25, 01 квітня 2014Світ
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Організація Північноатлантичного договору готова прийняти у свій склад будь-яку європейську країну, заявив держсекретар США Джон Керрі.
Двері НАТО відкриті для будь-якої європейської країниReuters
"США приєднуються до своїх союзників, підтверджуючи, що двері НАТО відчинені для будь-якої європейської країни, яка може взяти на себе зобов'язання та обов'язки членства, а також може зробити внесок у безпеку євроатлантичного регіону", - заявив Керрі, пише РИА Новости.
Конкретних кандидатів на приєднання держсекретар не назвав.
Заяву Керрі було приурочено до річниць послідовних етапів розширення НАТО. У березні 1999 року в альянс вступили Угорщина, Польща і Чехія; у березні 2004 року - Болгарія, Естонія, Литва, Румунія, Словаччина і Словенія; а 1 квітня 2009 року членами НАТО стали Албанія і Хорватія.
За заявою Керрі, альянс "поширив демократію, процвітання і стабільність в Європі".
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