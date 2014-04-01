Будь-яка європейська країна може вступити в НАТО - Керрі

"США приєднуються до своїх союзників, підтверджуючи, що двері НАТО відчинені для будь-якої європейської країни, яка може взяти на себе зобов'язання та обов'язки членства, а також може зробити внесок у безпеку євроатлантичного регіону", - заявив Керрі, пише РИА Новости.

Конкретних кандидатів на приєднання держсекретар не назвав.

Заяву Керрі було приурочено до річниць послідовних етапів розширення НАТО. У березні 1999 року в альянс вступили Угорщина, Польща і Чехія; у березні 2004 року - Болгарія, Естонія, Литва, Румунія, Словаччина і Словенія; а 1 квітня 2009 року членами НАТО стали Албанія і Хорватія.

За заявою Керрі, альянс "поширив демократію, процвітання і стабільність в Європі".